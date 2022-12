Terremoto di magnitudo 3.7 nel perugino, non risultano danni a persone o cose

Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona di Perugia, con epicentro 4 chilometri a nord del comune di Pietralunga e una profondità di 9 chilometri. Lo riferisce l'Ingv. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, sia in varie località dell'Umbria sia in parte della Toscana, come confermato dal presidente di quest'ultima Regione Eugenio Giani, che sui social network fa sapere che “sono in corso le verifiche con la sala operativa regionale”. Non risultano al momento danni a persone o cose.