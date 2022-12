Tivoli, 30 indagati dalla procura per assenteismo: "Shopping o dal parrucchiere, durante il lavoro"

Uscivano durante l'orario di lavoro per andare a fare shopping, dal parrucchiere "o dal gioielliere ", mentre altri strisciavano i cartellini al posto loro, ed il tutto, immortalato dalle telecamere nascoste messe dalla guardia di finanza. 30 indagati - con 9 misure di divieto di dimora - dalla Procura di Tivoli, nei confronti di dipendenti dell'Ente regionale Parco Naturale dei Monti Lucretili, per una truffa ai danni della Regione Lazio .

Frode che "incide su quantità e qualità dei servizi offerti" Secondo il Giudice per le indagini preliminari “l’attività d’indagine, davvero capillare, ha permesso di ricostruire il fenomeno che risulta allarmante, perché non solo rappresenta una frode del soggetto pubblico ma incide anche sulla quantità e qualità dei servizi offerti in quanto - continua nell'ordinanza il Giudice - quei servizi sono stati inficiati dall’assenza, di fatti, dei soggetti che avrebbero dovuto materialmente erogarli o che avrebbero dovuto garantirne la regolare e puntuale erogazione".

"Dal parrucchiere o a fare shopping"

Durante l’orario di lavoro - secondo la Procura - alcuni dipendenti "si assentavano per attività personali che nulla avevano a che fare con il servizio per effettuare le attività più disparate, quali fare shopping o andare dal parrucchiere se non addirittura per tornare a casa e rientrare sul luogo di lavoro solo per registrare l’uscita".

Le indagini, coordinate dalla Procura di Tivoli e condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio, avrebbero accertato un "diffuso fenomeno dell’assenteismo", da parte di dipendenti dell’Ente regionale che gestisce il Parco dei Monti Lucretili.

Indagati altri 21 dipendenti per i quali "pur in presenza di estremi di reato, i fatti non sono apparsi tanto gravi da richiedere una misura cautelare".

La Procura ha richiesto 9 misure - emesse dal Giudice - "solo in relazione ai fatti più gravi", e nei confronti dei dipendenti per i quali gli inquirenti hanno trovato un "chiaro riscontro nell’analisi delle riprese video, dei servizi di osservazione, pedinamento e controllo".