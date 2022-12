Torturato e sequestrato per vendetta, 4 arresti a Catanzaro

Due giorni da incubo, quelli vissuti da un giovane di Catanzaro, rapito e malmenato da quattro coetanei di cui era anche amico.

Gli aguzzini sono stati portarti in carcere con l’accusa di delitto di tortura, lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata, detenzione illegale di arma comune da sparo e rapina. Tutti i reati risultano aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso.

L'ordine di carcerazione è stato emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della Dda.

I quattro malviventi si sono accaniti sul ragazzo dopo averlo accusato di aver avuto una relazione con la fidanzata di uno di loro.

La vittima conosceva i suoi aguzzini da lungo tempo ed è stato aggredito dalla gang in due diverse giornate di ottobre con agguati a sorpresa, in un quartiere della periferia nord della città.

Il 25 ottobre è stato portato con la forza in un luogo isolato, in località Cavaglioti, dove è stato prima sottoposto a un violento interrogatorio per poi venire malmenato e minacciato con una pistola.

Il giorno successivo i malviventi hanno nuovamente sequestrato il ragazzo e riportato nello stesso posto della prima aggressione, questa volta sottoponendolo anche a sevizie fisiche gravi al punto da metterlo in pericolo di vita.

Successivamente hanno minacciato la sua famiglia per evitare che sporgesse una denuncia.