Tra Natale e Capodanno 17 milioni di italiani in viaggio

Arrivano le feste e l'Italia si mette in moto, lungo le dorsali che mettono in collegamento Nord e Sud, in un viaggio tradizionale per passare insieme il Natale o l'ultimo giorno dell'anno. Secondo le stime di Federalberghi, dopo la contrazione degli ultimi due anni causa Covid, in questo ultimo scorcio del 2022 si muoveranno oltre 17 milioni di italiani. E il bel tempo previsto nei prossimi giorni incoraggia gli spostamenti.

Ancora una volta, sarà l'Italia la destinazione preferita: non ci si allontanerà di molto dalla regione di residenza e molti di coloro che affronteranno spostamenti più impegnativi lo faranno per raggiungere le famiglie di origine. Chi parte per Natale, circa 12 milioni di italiani, trascorrerà mediamente 7 notti fuori casa, mentre la vacanza di Capodanno ha una durata inferiore 3-4 notti e coinvolgerà circa 5 milioni e 400 mila italiani. Su tutto, vince la voglia di rilassarsi, di ridiventare padroni del proprio tempo soprattutto nelle destinazioni di montagna, di godersi il patrimonio artistico culturale del Paese e di vivere la natura appieno, senza rinunciare alle esperienze legate al mondo dell'enogastronomia. Secondo Federalberghi i giro d'affari sarà superiore ai 13 miliardi di euro, riportando la spesa complessiva ai livelli del 2019.

Ma veniamo ai numeri della ricerca. Il 98,9% resterà in Italia contro un 1,1% che sceglierà l'estero. Tra chi rimarrà, il 72,3% non uscirà dalla propria regione. La classifica delle destinazioni italiane preferite vede in testa le città diverse da quella di residenza (36,8%), seguite dalle località d'arte (24,6%), dalla montagna (24,5%) e dalle località balneari (6,5%). Per la scelta dell'alloggio, resta in pole position la casa di parenti/amici (43%), mentre per il 23,3% opterà per il comfort della struttura alberghiera. Nel periodo del soggiorno dedicato alla vacanza, si effettuerà una spesa media pro capite di 842 euro (795 euro per chi rimarrà in Italia e 2.300 euro per chi andrà all'estero). La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti (30,1%) e al viaggio (25%). Le spese di alloggio assorbiranno il 17,7% del budget e lo shopping l'11,5% del budget. Il giro di affari previsto sarà di oltre 10 miliardi di euro (10 miliardi e 122milioni di euro), con un incremento del 20,4% rispetto al Natale 2021.

Per Capodanno la maggioranza (89,6%) sceglierà di restare in Italia, prediligendo la montagna (30,4%), città diverse dalla propria residenza (30,4%) o località d'arte (27,9%). Il rimanente 10,4% opterà invece per l'estero, preferendo le grandi capitali europee (78,6%) e il mare (10,7%). L'alloggio preferito resta la casa di parenti/amici (per il 29,1% dei casi), mentre il 23,5% andrà in albergo. La spesa media pro capite (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà di 553 euro (480 euro per chi resterà in Italia e 959 euro per chi andrà all'estero). Per questo Capodanno il budget, in linea con lo scorso anno, si orienterà soprattutto sui pasti (31,2%), sul pernottamento (26,6%) e sul viaggio (20,1%). Allo shopping sarà riservato l'8,9%. Per la vacanza di Capodanno si prevede un giro di affari pari di quasi 3 miliardi di euro (2 miliardi e 980 milioni), contro i 2 miliardi e 90 milioni dello scorso anno.

Dunque tutti pronti a viaggiare, con una raccomandazione dalla Farnesina per chi si reca all'estero. I connazionali che partiranno tra il 20 dicembre e il 6 gennaio riceveranno, in coda ai messaggi di benvenuto inviati dal proprio operatore telefonico, un invito a scaricare l'app gratuita dell'Unità di Crisi e a registrare il proprio viaggio all'estero. Un gesto semplice che può fare la differenza in caso di crisi, si legge in una nota del ministero degli Esteri.