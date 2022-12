Il treno deragliato nel Bresciano era appena ripartito dalla stazione di Iseo

Un treno è deragliato attorno alle 17 di sabato 10 dicembre, lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo in provincia di Brescia. E' accaduto vicino alla stazione di Iseo, da cui il mezzo era appena ripartito.

Dalle prime ricostruzioni, non ci sarebbero feriti gravi e sembrerebbe che una carrozza del treno, in corrispondenza del passaggio a livello sud di via Roma, sarebbe uscita dai due binari di coda dopo uno scambio. Sul posto, Carabinieri e Vigili del Fuoco, oltre ai soccorritori - in via precauzionale - con due ambulanze.

Una ventina i passeggeri coinvolti, tutti illesi, come conferma Trenord, l'azienda ferroviaria della Regione Lombardia.

Il treno deragliato è il regionale 969, partito alle 15:25 da Sale Marasino e che sarebbe dovuto arrivare a Brescia alle 17:07. Sulla tratta interessata dall'incidente è stata sospesa la circolazione.