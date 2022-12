Trent'anni senza Franco Franchi, l'omaggio della Rai

Trent'anni fa, il 9 dicembre, moriva il grande attore siciliano Franco Franchi. Nato a Palermo il 18 settembre del 1928, fu celebre per la lunga collaborazione con Francesco Ingrassia, detto Ciccio. Realizzarono insieme 132 film , prevalentemente negli anni sessanta, apprezzati dal pubblico, ignorati dalla critica. Pasolini li stimava e li impiegò nell'episodio "Che cosa sono le nuvole?" nel film "Capriccio all'italiana". Nel 1984 apparve in "Kaos", dei fratelli Taviani.



Un personaggio indimenticabile al quale Rai Storia e Rai Teche dedicano un omaggio speciale.



Su Rai Storia viene riproposta la puntata di "Ieri e oggi" del 7 giugno 1980, presentata da Luciano Salce, con Franco Franchi e il compagno di cinema e tv, quasi inseparabile, Ciccio Ingrassia. Non era la prima volta che i due partecipavano a quella storica trasmissione, dove già nel '76 si erano riconciliati, dopo un periodo di incomprensioni, di fronte agli spettatori.



Nella trasmissione, Franchi e Ingrassia si rivedono nelle loro storiche apparizioni tv: gli esordi in "Il Cantatutto" del 1964, come Gatto e Volpe nel "Pinocchio" del '72, in numeri d'avanspettacolo in "Milleluci '74", in una parodia di "Due ragazzi incorreggibili" del '76, e nella commedia musicale di Garinei e Giovannini "La granduchessa e i camerieri", nell'adattamento del '77 con Valentina Cortese.



I due si rivedono anche in apparizioni da "singoli": Ciccio Ingrassia in "Tanto Piacere", dove fa la parodia di "Tanto pe' cantà" e Franco Franchi in "Teatro 11" del 1972. "Teatro 11" viene riproposto integralmente da Rai Teche su RaiPlay.