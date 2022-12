Condannato a San Pietroburgo un pacifista: aveva bruciato uno spaventapasseri in divisa russa

Un tribunale di San Pietroburgo ha convalidato la condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione a carico di un pacifista, Igor Maltsev, per un atto di “teppismo” di matrice politica: ha dato fuoco all' “immagine” di un soldato russo. L'accusa aveva chiesto per lui 5 anni di reclusione, ma il tribunale ha preso in considerazione la circostanza attenuante sotto forma di una parziale confessione di colpevolezza e lo stato di salute dell'imputato, oltre a numerose lettere di ringraziamento.



Il servizio stampa del tribunale cita le parole di Igor Maltsev: “Non avevo alcun intento di trarre profitto dalle mie azioni, il fiume Neva (dove è stata bruciata l’effigie) non è un luogo pubblico, l'accesso al ghiaccio del fiume è vietato in inverno, punibile solo con una sanzione amministrativa. Sono un pacifista convinto. Vi chiedo di annullare il verdetto e di assolvermi per assenza di corpus delicti nelle mie azioni. È stato un anno difficile, voglio congratularmi con tutti i miei amici che sono stati con me tutto l'anno passato, Felice Anno Nuovo! Pace-pace."

Uno spaventapasseri in uniforme militare con una borsa con la scritta "Portatemi via" in testa è stato bruciato a San Pietroburgo durante le vacanze di carnevale lo scorso marzo. Gli attivisti che hanno organizzato la manifestazione l'hanno chiamata "Riportiamo i soldati e le loro salme in Russia": in quei mesi vari media hanno scritto che le salme dei soldati russi morti in Ucraina sono state abbandonate sui campi di battaglia.