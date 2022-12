Tribunale: medici che praticano l'aborto non possono essere criminalizzati in base a legge dell'800

I medici che praticano l'aborto in Arizona non possono essere criminalizzati in base a una legge dell'800. Lo ha stabilito una corte d'appello, dopo aver analizzato gli effetti di una legge del 1864 che vieta l'aborto praticamente in tutti i casi.

La sentenza è arrivata dopo l'esposto presentato dalla rete dei consultori della Planned Parenthood, che si era opposta all'applicazione di una legge molto severa.

L'Arizona è tra gli Stati conservatori che hanno inasprito le restrizioni sull'aborto dopo la decisione della Corte Suprema di annullare la sentenza Roe v. Wade che nel 1973 aveva stabilito il diritto all'aborto.