Triplice omicidio di Fidene, la Procura chiede la convalida del fermo di Campiti

La Procura di Roma ha trasmesso al giudice per le indagini prelimiari (gip) la richiesta di convalida del fermo di Claudio Campiti, accusato di triplice omicidio volontario aggravato per la sparatoria di domenica scorsa a Fidene, quartiere della periferia settentrionale romana. L'udienza di convalida è stata fissata per le dieci di domani mattina nel carcere di Regina Coeli. Per il 57enne sarà il primo confronto con i magistrati.

Nell'ambito dell'indagine, i carabinieri hanno avviato anche verifiche di natura fiscale sulla posizione di Campiti, per accertare se stesse percependo il reddito di cittadinanza: da quanto emerge l'uomo era in difficoltà economiche e aveva perso il lavoro da qualche tempo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Campiti fa ingresso alle 9.45 nel gazebo del bar 'Il Posto giusto', in via Colle Giberto, dove è in corso l'assemblea del Consorzio Valleverde, portando con sé la pistola sottratta al poligono di tiro di Tor di Quinto, un secondo caricatore con 13 colpi, altre 155 cartucce, un coltello a serramanico e un pugnale da sub da 28 centimetri. Si dirige poi “verso il tavolo in cui era seduto il consiglio di amministrazione e dopo aver proferito la frase 'vi ammazzo tutti´”, inizia “immediatamente" a sparare, uccidendo sul colpo Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano e Nicoletta Silenzi e ferendo la presidente del consorzio , Bruna Marelli e un'altra donna, Fabiana De Angelis.

A quel punto, sempre secondo i pm, Silvio Paganini si lancia contro Campiti tentando di disarmarlo, viene ferito al volto da un altro colpo di pistola ma riesce comunque a farlo cadere in terra, dove viene bloccato e disarmato dalle altre persone presenti, a cui grida: "Maledetti mi avete lasciato sei anni senza acqua".

Per chi indaga sono molteplici i fattori che "depongono univocamente che la condotta di Campiti fosse stata premeditata fin nei minimi particolari", dettata con tutta probabilità dal forte risentimento che covava nei confronti del Consorzio di cui era socio, ma a cui non pagava le spettanze da sette anni.

Il poligono di tiro a Tor di Quinto, dove il 57enne si è procurato la pistola, è stato posto sotto sequestro e sono state acquisite tutte le documentazioni dei verbali di entrata e uscita dell'uomo, oltre ai video delle telecamere di sorveglianza. Campiti era iscritto al poligono dal 2018 anche se il porto d'armi, che aveva richiesto, gli era stato negato sulla base delle informazioni fornite dai carabinieri del luogo di residenza che avevano riferito delle liti in atto con i condomini. Nella casa mai finita ad Ascrea, vicino a Rieti, dove viveva, sono stati sequestrati un coltello da sub e una fototrappola che usava come telecamera di sorveglianza.