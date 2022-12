Il verdetto dopo due giorni di camera di consiglio: la Trump Organization colpevole di frode fiscale

C’è un giudice a New York. E fa male. Sulla Trump Organization, la holding dell’ex presidente statunitense (e magnate della Grande Mela) Donald Trump, si è abbattuta la scure della giustizia americana. Il verdetto, appena pronunciato, riconosce due società che ne fanno parte colpevoli di tutte le accuse intentate nel processo celebratosi presso il Tribunale di New York. Lo ha stabilito una giuria dopo due giorni di camera di consiglio.

La Trump Organization era accusata di frode fiscale criminale e falsificazione di documenti aziendali per aver remunerato alcuni suoi manager senza dichiararlo al fisco. La Trump Corp. e la Trump Payroll Corp., come scrive la CNN, sono collegate a uno schema quindicennale per frodare le autorità fiscali, omettendo di dichiarare e pagare le tasse sui compensi ai massimi dirigenti.

Il tycoon e i suoi figli non erano sul banco degli imputati. Si tratta però di un verdetto che avrà sicuramente degli effetti pesanti sull'immagine del predecessore di Joe Biden alla Casa Bianca, ufficialmente ricandidato alle elezioni del 2024. Oltre a complicare la sua corsa verso lo Studio Ovale, infatti, la sentenza di oggi peserà, e non poco, sui rapporti della società con banche e istituti di prestito.