Tumori del sangue, le Car-T rivoluzionano la cura

Leucemie, linfomi e mieloma multiplo sono i tumori del sangue più frequenti nel nostro Paese. Ogni anno si registrano circa 30mila nuovi casi. Le frontiere più avanzate della ricerca sono costituite dalla terapia con le cellule Car-T. Per capire di cosa si tratta e quali sono i vantaggi più importanti di questa strategia terapeutica abbiamo interpellato il prof. Maurizio Musso, direttore dell’Unità operativa complessa di oncoematologia, Dipartimento oncologico La Maddalena di Palermo.

Che cosa sono le CAR-T

"Il termine CAR-T è una sigla che deriva dall'inglese (Chimeric Antigen Receptor T-cell) e significa letteralmente "cellule T con recettore chimerico per l'antigene".

Le CAR-T sono una terapia innovativa in campo onco-ematologico, è basata sui linfociti T, un particolare tipo di globuli bianchi responsabili della difesa del nostro organismo dalle malattie, i cosiddetti “soldati” del sistema immunitario. I linfociti riconoscono le cellule infettate perché queste hanno sulla loro superficie degli antigeni, cioè frammenti di virus, batteri o proteine nel caso di una cellula infetta o maligna, non presenti nelle cellule normali. Il riconoscimento dell'antigene modificato da parte dei linfociti avviene attraverso un recettore specifico presente sulla superficie cellulare del linfocita stesso, che si adatta perfettamente all'antigene, proprio come una chiave si adatta alla sua serratura. Nei pazienti con questo tipo di tumori del sangue però, i linfociti non sono in grado di garantire la propria capacità di difesa immunitaria".

Come funzionano le CAR-T