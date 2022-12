Twitter ha sospeso l'account @elonjet che traccia gli spostamenti dell'aereo privato di Musk

L'account che tracciava in tempo reale le rotte del jet privato di Elon Musk è stato sospeso ieri dalla piattaforma social, nonostante il magante avesse promesso di non toccarlo. "Il mio impegno per la libertà di espressione arriva al punto di non vietare l'account che segue il mio aereo, anche se rappresenta un rischio diretto per la mia sicurezza personale", aveva scritto Elon Musk su Twitter all'inizio di novembre, pochi giorni dopo aver acquistato la piattaforma per 44 miliardi di dollari.

Poi la sospensione probabilmente dovuta a un timore per la propria incolumità. "La scorsa notte - ha scritto Musk su Twitter - un'auto con tre X a Los Angeles è stata seguita da uno stalker pazzo, pensava fossi io, e poi l'ha bloccata e ha cercato di entrare dentro. Un ‘azione legale è stata avviata contro Sweeney (Jack Sweeney, il programmatore dell’account @elojet sospeso, ndr) e le organizzazioni che hanno provocato danni alla mia famiglia". Ancora in un tweet, Musk ha chiarito che qualsiasi account che violi “le informazioni sulla posizione in tempo reale di chiunque verrà sospeso, poiché si tratta di una violazione della sicurezza fisica. Ciò include la pubblicazione di collegamenti a siti con informazioni sulla posizione in tempo reale. Pubblicare luoghi in cui qualcuno ha viaggiato con un leggero ritardo non è un problema di sicurezza, quindi va bene”. Di fatto confermando la scelta della sospensione.

L'account @elojet è stato creato da Jack Sweeney, classe 2002: un giovane programmatore e imprenditore americano diventato famoso per aver creato bot di Twitter in grado di tracciare i jet privati ​​di personaggi di spicco americani e di alcuni oligarchi russi. Ancora studente, Sweeney, ha sviluppato degli account controllati da un software in grado di seguire e condividere le posizioni dei jet privati ​​di diverse persone tra cui Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Donald Trump utilizzando fonti di dati pubbliche tra cui la Federal Aviation Administration.