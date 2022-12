Twitter in tilt: problemi di accesso per milioni di utenti in tutto il mondo

Twitter in tilt a livello globale. Per oltre due ore molti utenti hanno registrato problemi a entrare nella piattaforma. E chi è riuscito ad accedere ha trovato contenuti 'vecchi', non caricati in tempo reale. Secondo Downdetected.com, che monitora il traffico della rete, Twitter è diventato inaccessibile attorno all'1.30 (ora italiana). Il sito ha registrato, in poco meno

di un'ora, più di diecimila segnalazioni da parte degli utenti. Molti hanno trovato un avviso che dice "qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti, non è colpa nostra".

Non è chiaro, al momento, la causa dell'interruzione. Il rischio che la piattaforma potesse incontrare problemi era emerso all'inizio della gestione Elon Musk, quando il miliardario ha dimezzato il personale, mandando via circa 3700 dipendenti, e smantellando tutta la sezione che si occupava della sicurezza del social. A luglio, prima dei licenziamenti di massa, Twitter aveva sperimentato uno dei più lunghi "blackout" della sua storia, con l'accesso negato a milioni di utenti per quasi un'ora.