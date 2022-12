Twitter. Parlamento Ue chiama in audizione Musk: Rappresenta una minaccia per la libertà dei media

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha scritto una lettera a Elon Musk chiedendogli di testimoniare davanti all'organo legislativo dell'Ue, lo ha detto il portavoce della presidente. Il Parlamento europeo non ha il potere di obbligarlo a comparire e la sua risposta non è stata ancora resa nota.

Elon Musk ha innescato sconvolgimenti e polemiche da quando ha acquistato Twitter in ottobre per 44 miliardi di dollari. Dopo aver licenziato metà del personale, aver ripristinato l'account dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aver abbandonato una politica contro la disinformazione su Covid-19, aver bandito - e poi reintegrato - alcuni giornalisti e aver

brevemente bloccato i riferimenti alle piattaforme rivali su Twitter, ha attirato l'attenzione dei politici negli Stati Uniti e in Europa.

La Commissione europea ha avvertito Musk che rischia "sanzioni" da parte dell'Ue a causa della minaccia che rappresenta per la libertà dei media. Oggi ha indetto un sondaggio su Twitter per decidere se rimanere amministratore delegato dell'azienda. Il 57,5% degli utenti ha risposto “Sì”alla sua partenza. Il prezzo delle azioni di Twitter è crollato di un terzo da quando ha acquistato la piattaforma.