Tyson Fury batte Derek Chisora e conserva il titolo pesi massimi Wbc

Il peso massimo britannico Tyson Fury ha conservato il titolo mondiale versione Wbc della sua categoria battendo lo sfidante, e connazionale, Derek Chisora per arresto del combattimento alla decima ripresa. L'incontro si è svolto sul ring collocato all'interno dello stadio del Tottenham.

Per Fury, detto 'Gypsy King', è stata la 33/a vittoria in 34 incontri da professionista (nel suo ruolino di marcia c'è anche un pari) e ora vuole un match per la riunificazione dei titoli con il campione Wba, Ibf e Wbo, l'ucraino Oleksandr Usyk. Questi era presente questa sera a bordo ring e dopo l'incontro ha avuto un alterco con Fury, che lo ha provocato dal quadrato.

Nella stessa riunione, l'ucraino Denys Berinchyk ha conquistato il titolo europeo dei pesi leggeri battendo il francese Yvan Mendy (che era alla prima difesa) ai punti in 12 riprese, con verdetto unanime (117-112, 116-112, 115-112).