Il mistero degli euro e delle sterline che hanno intasato la rete fognaria di Lanovtsy, in Ucraina

Il sindaco, Roman Kaznovetsky, ha postato il video in rete, affermando che sono già stati recuperati 70 mila euro.

Nella cittadina di Lanovtsy - nella regione di Ternopil, in Ucraina Occidentale - l’intera rete fognaria municipale è stata intasata, al punto che si è reso necessario l’intervento di una squadra specializzata di idraulici.

È misterioso il motivo per cui ignoti, non ancora identificati, abbiano deciso di disfarsi di una somma così ingente in un modo così bizzarro.



Tra l’altro la somma del denaro non è stata ancora completamente quantificata poiché è stato recuperato soltanto il denaro che ha causato l'intasamento ma, con ogni probabilità, altre banconote sono state portate via dai flussi degli scarichi.



Il sindaco ha rivolto un appello alla cittadinanza: anziché distruggere le banconote donatele alle Forze Armate ucraine.