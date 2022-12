Il Teatro Arcimboldi cancella lo spettacolo della star russa della danza Polunin

Non sono bastati i 3.500 biglietti venduti, il teatro Arcinboldi di Milano (Tam) ha deciso di cancellare le due date dello spettacolo di Serghei Polunin, "rock star della danza" come si legge sul sito del teatro ma anche figura controversa: ucraino di Kherson ma filorusso tanto da essersi fatto tatuare il ritratto di Putin sul corpo. Il teatro ha accolto le tante proteste che si erano alzate per lo spettacolo dell'apprezzato danzatore.

"Non c'è il clima per rappresentare uno spettacolo d'arte e trarne le sensazioni corrette. Forse il clima è cambiato per sempre", ha detto al Corriere della Sera il direttore del Tam Gianmario Longoni, aggiungendo che la decisione è stata presa “d'accordo con tutta la compagnia”.