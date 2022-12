La Ue boccia il progetto di Superlega di Juventus, Barcellona e Real Madrid

“Le regole Fifa-Uefa in base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione Europea”. Questo il parere espresso dall'avvocatura generale dell’Unione in merito alla vicenda Superlega. Secondo l’istituzione comunitaria l'abuso di posizione dominante delle Federazioni europee di calcio e oggetto di contestazione da parte di Juventus, Barcellona e Real Madrid non sussiste. “La Superlega è libera di creare una competizione indipendente, ma in parallelo non può partecipare alle competizioni di Fifa e Uefa senza la loro autorizzazione” precisa l'avvocatura. È un parere non vincolante, che però, nell'80% dei casi viene confermato dalla Corte. L’idea, lo ricordiamo, era di costituire un campionato parallelo e ristretto a poche squadre blasonate, così da spartirsi meglio i proventi da incassi di biglietti e diritti televisivi, ma contemporaneamente continuare a partecipare a tutte le competizioni europee già esistenti. Ora il progetto iniziale, così come voluto dalle tre squadre calcistiche, rischia di naufragare totalmente. Il giudizio finale della Corte è atteso per il prossimo anno, tra circa quattro mesi, e sarà nelle mani di quindici giurati.

La Uefa ha accolto “con grande favore il parere inequivocabile dell'Unione europea di oggi”, come si legge in una nota della confederazione europea in merito alla vicenda. “Il parere raccomanda una sentenza della CGUE a sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco in tutto il continente. Il calcio in Europa resta unito in opposizione alla Superlega o altri propositi di rottura che minaccerebbero l'intero ecosistema”, conclude il comunicato.

