Ue, von der Leyen: "Inverno salvo, scorte di gas oltre il 90%"

"Per quest'inverno siamo al sicuro, la minaccia della Russia ha fallito", ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyden, che ha spiegato che le scorte di gas sono ben al di sopra della media degli ultimi cinque anni. “Abbiamo messo in atto un obbligo minimo di stoccaggio del gas, i nostri stock sono ora riempiti per oltre il 90%, abbiamo superato l'obiettivo”, ha detto.

Von der Leyen ha incontrato stamattina il responsabile dell'Agenzia internazionale dell'energia Faith Birol che ha confermato come l'anno prossimo la situazione delle forniture sarà 'più difficile' di quella di quest'anno perché 'non ci sarà più gas russo, sostanzialmente".

'E' il momento di accelerare sugli acquisti comuni di gas', ha detto la presidente della Commissione, indicando che, sulla base delle previsioni dell'Aie, per l'anno prossimo si profila un 'buco' di circa 30 miliardi di metri cubi di gas : si tratta di forniture che 'potrebbero mancare', ha spiegato.

Tra i fattori che potrebbero influenzare i costi del gas, secondo Birol, ci sono il rischio che la Russia tagli il resto delle forniture dai gasdotti, che la Cina rimuova le restrizioni del Covid e che questo riporti la domanda di energia sui mercati globali ai livelli pre-Covid e "il fatto che quest'anno abbiamo beneficiato di un inverno estremamente caldo e che il prossimo possa essere diverso".

Birol ha anche detto che nel 2023 le importazioni di gnl dagli Usa saranno problematiche. Sulla base dei dati dell''Agenzia internazionale dell'energia , la presidente della Commissione Ue ha dichiarato che “l'Ue deve potenziare i suoi sforzi in molti campi”. "So dai tuoi dati che, nonostante le azioni intraprese, potremmo affrontare ancora un gap di gas fino a 30 miliardi di metri cubi l'anno prossimo. Le azioni che abbiamo predisposto copriranno parte di questo, ma molto di più deve essere fatto", ha aggiunto.

La Presidente della Commissione Ue ha tuttavia precisato che "alcune delle nostre proposte (per garantire la sicurezza energetica dei Paesi, ndr) sono ancora in discussione e sono essenziali". "La preparazione per il prossimo inverno inizia oggi", ha aggiunto.

Per aiutare l'industria in questa situazione di alti prezzi energetici, ha dichiarato, la Commissione europea proporrà "sul breve periodo di potenziare il RePowerEu per gli investimenti" nell'energia pulita "come parte della risposta alla legge statunitense per la riduzione dell'inflazione (Ira)" e "a medio termine" lavorerà "alla creazione di un fondo di sovranità per garantire che l'Ue continui a essere leader" nel settore.