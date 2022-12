Uffizi chiusi il 25, Schmidt: "Musei chiusi dovunque", ma a Firenze i musei civici restano aperti

"Il 25 dicembre in Europa è chiuso il Louvre, il Prado, i musei di Londra, e anche il Met e il Moma a New York, dove la stagione più alta è proprio tra dicembre e gennaio. I musei che aprissero il 25 sarebbero praticamente gli unici. Questo va contro la tradizione italiana e fiorentina del Natale. Il 25 non è festa solo per i credenti, ma per tutte le famiglie, e se vogliamo valorizzare la famiglia il 25 i musei devono rimanere chiusi". Così il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, audito dalla commissione cultura di Palazzo Vecchio. Proprio a Firenze i musei civici saranno invece aperti a Natale e per le festività.

“Sarei favorevole ad aprire di lunedi pomeriggio in alta stagione, ovviamente assumendo il personale necessario, così come ad aprire fino alle ore 21, sempre in alta stagione e sempre avendo la possibilità di assumere tutto il personale necessario. E, certamente, anche i lunedì dei ponti dovrebbero essere ordinariamente aperti”. Schmidt prende le distanze dall'iniziativa lanciata dall'amministrazione per palazzo Vecchio e per il museo Novecento.

"Abbiamo ora completato circa l'80% dei Nuovi Uffizi - ha aggiunto Schmidt .- C'è ancora da fare per altri tre o quattro anni. Cerco di togliere la gru grande l'anno prossimo e sarebbe una gran bella cosa. Quella più piccola deve rimanere fino alla fine dei lavori".