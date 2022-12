Ultima generazione: il Tribunale chiede la sorveglianza speciale per un attivista

Simone ha partecipato lo scorso 7 dicembre all'azione in cui gli attivisti per il clima hanno gettato vernice sull'ingresso del teatro alla Scala ed era fra quelli che a luglio si sono incollati al vetro di protezione della Primavera del Botticelli agli Uffizi . Tutte iniziative pacifiche e non violente, volte ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla crisi climatica della Terra, la nostra “opera d'arte” per eccellenza .

Ora Simone è stato convocato al tribunale di Milano il prossimo 10 gennaio su richiesta della questura di Pavia “a un'udienza indetta per discutere l'applicazione di misure di sorveglianza speciale”.

“Il mio è il primo caso di questo genere non solo in Ultima generazione, ma anche fra gli attivisti per il clima”, commenta Simone Ficicchia. “Un uso così politico non era mai successo” e indica “un inasprimento della repressione in questo settore“.

“Abbiamo paura non tanto per noi, ma per la libertà di espressione in generale” aggiunge. Per questo Ultima generazione ha deciso di fare un presidio “partecipato e festoso” davanti al tribunale il giorno dell'udienza a cui invitano “chiunque voglia dare solidarietà”.