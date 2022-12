Un camionista tedesco è indagato per la morte di Davide Rebellin, aveva precedenti

La procura di Vicenza indaga per il reato di omicidio stradale un uomo tedesco di 62 anni per la morte, mercoledì scorso, del campione di ciclismo Davide Rebellin, a Montebello Vicentino, lungo la strada regionale Verona-Vicenza. Guidava un autoarticolato Volvo e dopo aver investito Rebellin ha proseguito il suo viaggio rientrando in Germania. È stato rintracciato dalla polizia tedesca di Steinfurt, poco distante dal confine con i Paesi Bassi. Tuttavia per ora resta a piede libero: nel codice penale tedesco, infatti, non esiste il reato di omicidio stradale

Si è inoltre appreso che al 62enne era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza dalla polizia stradale di Chieti, nel 2014. Non solo: risulta a suo carico anche un patteggiamento nel 2001 davanti al tribunale di Foggia per il reato di violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone. La pena è stata successivamente dichiarata estinta per decorso del tempo.

Questa volta, dopo aver investito e ucciso Davide Rebellin a Montebello Vicentino è sceso dal camion, si è avvicinato alla vittima e poi è ripartito, come mostrano le immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio pubblico vicino alla rotatoria dove Rebellin ha perso la vita e riferito da alcuni testimoni

La Procura ha inoltre disposto l'autopsia sul corpo di Davide Rebellin che si terrà nei prossimi giorni.