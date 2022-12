Un gruppo di anarchici rivendica l'attentato all'auto della diplomatical Susanna Schlein

Un gruppo di anarchici greci ha rivendicato l'attentato incendiario ad Atene contro Susanna Schlein, Primo consigliere dell'Ambasciata italiana in Grecia, lo scorso 2 dicembre. Secondo quanto riferito dai media locali, gli anarchici fanno riferimento al gruppo “Carlo Giuliani revenge nuclei”.

In base a quanto riportato gli anarchici hanno dichiarato di avere agito in solidarietà con l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto in Italia. Nell'attentato una delle auto di Schlein è andata a fuoco; l'altro ordigno piazzato fuori casa non è esploso. Non ci sono stati feriti.

L'attentato ad Atene contro la diplomatica e i disordini di lunedì scorso a Torino per l'udienza del processo proprio ad Alfredo Cospito anche in Italia hanno fatto suonare un chiaro segnale di allarme. E alzato l'attenzione sulle tensioni che si muovono nel Paese per prevenire il rischio di degenerazioni ed incidenti gravi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha invocato un "fronte comune contro chi alimenta un pericolosissimo clima d'odio e di violenza".