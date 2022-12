Un liceo artistico di Ravenna istituisce il congedo mestruale: due giorni al mese

Il Liceo Artistico 'Nervi-Severini' di Ravenna ha istituito il congedo mestruale per le studentesse che lo richiedano. In particolare riconosce alle studentesse che soffrano di dismenorrea, la possibilità di assentarsi per un massimo di due giorni al mese senza che tale assenza sia calcolata tra quelle che devono essere considerate per la validità dell'anno scolastico.

"Probabilmente - ha spiegato il preside, Gianluca Dradi - per una scuola si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia". La delibera con la quale il consiglio di istituto del Liceo Artistico ha dato avvio all'iniziativa, è stata pubblicata nei giorni scorsi sull'albo on line della scuola.

La legge prevede che gli studenti debbano frequentare almeno i tre quarti dell'orario annuale per potere essere ammessi agli scrutini: conseguentemente un quarto dell'orario annuale è la quota massima di assenze possibili per la validità dell'anno scolastico. Alla scuola è attribuito il potere di individuare delle deroghe, per assenze motivate e documentate come ad esempio quelle per malattie certificate, universalmente riconosciute.

Le rappresentanti della componente studentesca nel consiglio di istituto del 'Nervi-Severini' hanno fatto presente come molte ragazze soffrano di crampi mestruali tanto forti da interferire con lo svolgimento delle normali attività, raccogliendo in proposito 16 testimonianze di loro compagne.

Hanno quindi richiesto di applicare nella scuola, in analogia con l'istituto del congedo mestruale oggi disciplinato in Spagna, una forma di agevolazione per le assenze che tale condizione può determinare. Richiesta che è stata accolta dal preside.