Spagna. Inviate lettere con esplosivo al premier Pedro Sanchez e al ministro della Difesa

Una busta contenente materiale pirotecnico è stata inviata anche al presidente del Governo spagnolo Pedro Sanchez. L'intercettazione risale al 24 novembre. Mentre oggi è il ministro della Difesa spagnolo ad aver ricevuto sempre una lettera bomba. Lo rende noto la polizia nazionale spagnola spiegando che i servizi di sicurezza della presidenza del governo hanno neutralizzato la minaccia. La lettera con materiale esplosivo era stata spedita per posta ordinaria, come spiega il ministero dell'Interno di Madrid in una nota.

Queste lettere con ordigni esplosivi si sommano a quelle recapitate eri all'ambasciata ucraina a Madrid e alla società Instalaza, e oggi alla base aerea di Torrejón de Ardoz. E intanto la Spagna rafforza la sicurezza intorno agli edifici pubblici. Il ministro dell'Interno afferma che applicheranno le misure adeguate.

Al premier

È stata la Polizia nazionale spagnola ad informare il tribunale di una busta con materiale pirotecnico inviata al Presidente del Governo. La busta è stata individuata e neutralizzata dai servizi di sicurezza. L'intercettazione è avvenuta il 24 novembre, dopo che i servizi del Dipartimento di sicurezza, nel setacciare e filtrare la corrispondenza, hanno individuato una busta sospetta, indirizzata al premier e inviata per posta ordinaria. Il Dipartimento di sicurezza ha attivato i protocolli pertinenti e, dopo aver messo in sicurezza l'area, ha proceduto alla deflagrazione controllata della busta. Lo stesso giorno e alla stessa ora, il segretario di Stato per la Sicurezza del Ministero dell'Interno ha ordinato alla Polizia Nazionale e alla Guardia Civil di adottare misure estreme per proteggere le amministrazioni e gli edifici pubblici, soprattutto per quanto riguarda i controlli sulle consegne postali.

L’esplosione all’ambasciata ucraina a Madrid

Ieri, una guardia della sicurezza dell'ambasciata ucraina è rimasta leggermente ferita quando ha aperto una lettera che si è rivelata essere un ordigno. "La polizia nazionale è stata informata intorno alle 13 di un'esplosione nell'ambasciata ucraina a Madrid. È successo quando uno dei dipendenti dell'ambasciata stava gestendo una lettera", ha spiegato una fonte della polizia in un messaggio. "Questo dipendente è stato ferito, apparentemente leggermente, e si è recato lui stesso in un ospedale" per essere curato, ha aggiunto. "La polizia nazionale ha aperto un'indagine, a cui sta partecipando il team di scienze forensi”. Mercedes González, delegata del governo spagnolo a Madrid, ha spiegato ai microfoni della radio Cadena Ser che l'ambasciata aveva ricevuto "un pacchetto" attraverso il "servizio di posta ordinaria" e che l'impiegato incaricato della corrispondenza l'ha aperto "nel giardino" della sede diplomatica "senza farlo passare attraverso lo scanner di sicurezza". González ha mandato un "messaggio di calma e serenità a tutta la popolazione", spiegando che l'impiegato che aveva aperto il pacchetto aveva subito solo "una piccola ferita al dito anulare della mano destra". La Polizia Nazionale ha aperto un'indagine sull'accaduto. Mittente e destinatario specifico della bomba-carta non sono stati al momento confermati.

Al produttore di armi

E sempre ieri un’altra lettera-bomba è stata recapitata a un produttore di armi di Saragozza. Il secondo pacco simile a quello recapitato all’ambasciata ucraina a Madrid è arrivato nella sede di Saragozza della società Instalaza, produttrice dei lanciagranate che il ministero della Difesa spagnolo ha inviato al governo di Volodymyr Zelensky.

Torrejón de Ardoz

La terza lettera bomba, nel giro di due giorni, dopo quella all’ambasciata ucraina e alla società Instalaza è stata trovata dalle autorità spagnole nella base dell'aeronautica militare di Torrejón de Ardoz, vicino a Madrid. I sistemi di sicurezza della base aerea hanno rilevato la busta sospetta tra le 3 e le 4 di questa mattina. Secondo El Mundo "gli agenti di sicurezza della base aerea di Torrejón de Ardoz il pacco bomba è stato rilevato stamattina sullo scanner, inviato per posta al Centro satellitare situato in queste strutture militari.