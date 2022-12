La Neuralink di Elon Musk pronta ai test dei chip cerebrali sull'essere umano in 6 mesi

Neuralink Corporation di Elon Musk dovrebbe essere pronta a testare la sua nanotecnologia sugli esseri umani entro 6 mesi, ha detto l’imprenditore durante un aggiornamento in live streaming sui progressi compiuti dall’azienda.

Con la sua tecnologia di impianto cerebrale Neuralink punta a inserire chip nel cervello che potrebbero consentire ai pazienti disabili di muoversi, comunicare o vedere di nuovo. L’azienda statunitense di neuro-tecnologie ha testato la sua tecnologia di impianto sulle scimmie per diversi anni.

Ora la Corporate ha presentato la maggior parte dei suoi documenti alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, l’ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, dipendente dal Dipartimento della salute statunitense. Già nel 2019 la società aveva pianificato di chiedere l’approvazione della Food and Drug Administration per i test sugli esseri umani e di poter iniziare già nel 2020.



“Ora siamo fiduciosi che il dispositivo Neuralink sia pronto per l’essere umano, quindi, i tempi sono in funzione del processo di approvazione del Dipartimento della salute”, ha detto Musk in un tweet durante l’evento.

Durante una sessione di domande e risposte, la società ha affermato che sta lavorando per rispondere alle preoccupazioni relative al surriscaldamento del dispositivo e anche alle sostanze chimiche tossiche che penetrano nel cervello dall’impianto, che potrebbero causare danni. Musk ha detto che gli impianti sono sicuri: “potrei farmi impiantare un dispositivo Neuralink in questo momento”.

Neuralink vuole aprire cliniche in cui i pazienti possano farsi impiantare un dispositivo nel cervello dai loro robot chirurgici. Musk ha mostrato un video di “digitazione telepatica” da una scimmia che ha un impianto cerebrale Neuralink.