Usa. Ex 007 libico in tribunale per strage Lockerbie: Pm non chiederanno la pena di morte

A 34 anni dalla bomba che ha abbattuto il volo Pan Am 103 sopra Lockerbie, in Scozia, è comparso davanti a un tribunale federale Usa l'uomo accusato di aver realizzato l'ordigno che provocò la morte di 270 persone. Si tratta di Abu Agila Masud, che, secondo gli Stati Uniti, era un agente dell'intelligence libica e svolse un ruolo chiave nell'attacco del 1988. È la prima persona accusata sul suolo americano per l'attacco che provocò la morte di 243 passeggeri, sei membri dell'equipaggio e 11 residenti locali a terra, tra cui una famiglia di quattro persone. Le vittime erano cittadini di 21 paesi diversi, inclusi 190 americani e 43 britannici.

All'udienza il giudice ha deciso di ritardare la lettura formale delle accuse fino a quando Masud non avrà ottenuto la

rappresentanza legale per il suo processo. L'uomo rischia l'ergastolo ma non la pena di morte: l'accusa ha già annunciato che non la chiederà visto che non era prevista all'epoca dei fatti.

"Sebbene siano trascorsi quasi 34 anni dalle azioni dell'imputato, innumerevoli famiglie non si sono mai riprese del tutto", ha detto l'assistente procuratore degli Stati Uniti Erik Kenerson durante il procedimento giudiziario a cui hanno partecipato i parenti delle vittime. In una conferenza stampa Victoria Cummock - il cui marito John è morto nell'attentato - ha definito l'accusa statunitense una "pietra miliare" per le famiglie delle vittime. Ha aggiunto che l'arresto di Masud è stato il "primo passo tangibile" delle autorità statunitensi per ritenere chiunque responsabile dell'attentato dopo quello che ha descritto come un "errore giudiziario lungo decenni".

Fino ad ora c'è stata una sola condanna in relazione all'attentato, quella da parte di un tribunale scozzese nel 2001 di Abdelbaset al-Megrahi. L'uomo - che ha sempre sostenuto la sua innocenza - è stato rilasciato per motivi umanitari nel 2009 ed è morto in Libia tre anni dopo.