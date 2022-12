Usa. Idaho: arrestato il killer dell'università, incastrato dal Dna

Il suo campione dna combacia con quello trovato nella stanza dove il 13 novembre erano stati scoperti i corpi di tre ragazze e un ragazzo, tutti uccisi a coltellate mentre dormivano. Il sospettato studia criminologia nell'università che si trova a Pullman, una città dello Stato di Washington a soli quindici chilometri da Moscow, sede della University of Idaho dove sono stati uccisi Kaylee Goncalves, 21 anni, Madison Mogen, 21, Xana Kermodie, 20, e il suo fidanzato, Ethan Chapin, 20.

Il presunto assassino dei quattro studenti dell'Università dell'Idaho è stato individuato grazie alla prova genetica. Lo riporta la Cnn, che cita fonti investigative. Bryan Christopher Kohberger, 28 anni, dottorando in giustizia criminale alla Washington State University, è stato arrestato a Scranton, in Pennsylvania, con un blitz alle 3 di notte da parte degli agenti dell'Fbi.

Il coltello a lama lunga, usato per il massacro, non è stato trovato e non è ancora chiaro il movente, ma la polizia è certa di aver individuato il killer. E' sua la Hyundai Elantra bianca che era stata vista nei paraggi del campus universitario, la notte del pluriomicidio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno registrato il modello e il numero di targa.

Il capo della polizia di Moscow, James Fry, ha dichiarato che la comunità "adesso può sentirsi al sicuro". Dopo il ritrovamento dei corpi si era diffusa la paura al campus universitario, per il sospetto che il killer potesse essere

uno degli studenti dell'università. Il board scolastico aveva autorizzato i ragazzi a tornare a casa e a seguire le elezioni in remoto, per motivi di sicurezza. Il termine scadeva oggi.

"Un capitolo si è chiuso - hanno commentato i familiari di Ethan - ringraziamo gli investigatori per il loro lavoro. Se tutti noi amassimo e vivessimo come nostro figlio faceva, il mondo sarebbe un posto migliore".