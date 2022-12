La commissione d'inchiesta sul 6 gennaio 2020 pubblica il rapporto finale

Il comitato ristretto della Camera che indaga sull'insurrezione del 6 gennaio 2021 ha pubblicato il suo rapporto finale, accusando Donald Trump di una "cospirazione con più soggetti" per ostacolare la volontà del popolo e sovvertire la democrazia. In 845 pagine, una panoramica completa delle conclusioni del panel bipartisan su come l' ex presidente Donald Trump e i suoi alleati cercarono di ribaltare le elezioni presidenziali del 2020. Ne emerge un ritratto di Trump come uno dei presidente più dannosi della storia americana.