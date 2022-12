Vacanze di Natale: l'anniversario, le citazioni, le battute, gli anni '80 e l'Italia che cambiava

Cotto e mangiato, girato in tre settimane, in autunno, a Faloria e a Cortina d'Ampezzo, uscito il 23 dicembre, dà dunque vita a un genere. Seguiranno Vacanze in America, Vacanze di Natale 2000, Vacanze di Natale '91, Vacanze di Natale ‘95, Vacanze di Natale 2000, Natale sul Nilo, Natale in India, Natale a Miami, Natale a New York, Natale in crociera, Natale a Rio, Natale a Beverly Hills, Natale in Sudafrica, Vacanze di Natale a Cortina. Con decine di variazioni sul tema, legate all’estate, a sottogeneri in voga, e più genericamente alle vacanze. Il neologismo "cinepanettone" compare stabilmente nei media italiani sul finire del 1997, per indicare film natalizi e commerciali, con trame ripetitive e registro di comicità basso. Successivamente sono nati termini simili: "cinecocomero" o "libropanettone".