Vaccino Moderna, ok dell'Ema al booster bivalente nei bambini tra i 6 e gli 11 anni

Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha raccomandato l'uso del vaccino booster BA.1 bivalente contro il Covid-19 di Moderna nei bambini della fascia d'età 6-11 anni nell'Unione Europea, ad almeno tre mesi di distanza dalla dose precedente. Lo rende noto l'azienda farmaceutica.

I vaccini bivalenti contro Covid-19-Omicron di Moderna (BA.1 e BA.4-5), spiega l'azienda in una nota, sono approvati per l'uso in soggetti di età pari o superiore a 12 anni nell'Unione europea: "Entrambi i bivalenti – precisa Moderna - hanno dimostrato di innescare una risposta anticorpale superiore rispetto a una dose di richiamo del vaccino prototipo dell'azienda, contro Omicron negli studi clinici di fase 2/3".

Il comitato per i medicinali ha quindi adottato un parere positivo per includere una dose di richiamo del vaccino di Moderna Spikevax bivalente, con un dosaggio per i bambini di 0,25 mL, almeno tre mesi dopo l'ultima dose precedente di un vaccino Covid-19. "La raccomandazione di autorizzare l'uso di una dose di richiamo nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni è fondamentale per fornire protezione contro Omicron e nuove varianti emergenti, cosa che è particolarmente importante durante il periodo invernale in Europa, quando le malattie respiratorie sono in aumento", afferma Stéphane Bancel, Chief Executive Officer di Moderna.

Uno studio di fase 2/3 che valuta il vaccino bivalente come richiamo e serie primaria nei bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni è attualmente in corso, con i primi risultati attesi all'inizio del 2023.