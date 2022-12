Val Senales, scialpinista muore travolto da una valanga

Una slavina che si è staccata a 2.887 metri di altitudine dalla cima di val Lagaun, in Alto Adige, e per Karl Holler non c'è stato più niente da fare.

È morto così, travolto dalla valanga, lo scialpinista sessantenne originario di Meltina e recuperato dalla neve ormai privo di vita. Di lui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri quando i parenti, non vedendolo tornare a casa, hanno fatto scattare l'allarme intorno alle 19.

La famiglia non sapeva in quale luogo la vittima fosse andato a fare l'escursione ma grazie al tracciamento del suo cellulare si è scoperto che si trovava nell'area della Val Senales. Verso le 22 la sua auto è stata rinvenuta a Maso Corto.

Grazie ad una ricognizione con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, è stata individuata la traccia di uno sciatore. Seguendola, i soccorritori hanno scoperto il punto nel quale la slavina si è staccata. Raggiunto il posto, hanno potuto solo constatare il decesso dello scialpinista e recuperarne, poco dopo la mezzanotte, il corpo.

Secondo il bollettino della Provincia, il rischio valanghe è di grado 2 moderato attualmente in Alto Adige. Basta però un debole sovraccarico per provocare un distacco di neve soprattutto sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est al di sopra dei 2200 m circa, come pure sui pendii soleggiati molto ripidi in quota.

Il fuoripista è quindi sconsigliato.