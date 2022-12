Vasto incendio a Gardolo, fiamme in una carrozzeria del Trentino

Un grosso incendio - visibile anche in lontananza - è scoppiato questa mattina a Gardolo, nei pressi di Trento: le fiamme sono divampate da una carrozzeria, diffondendosi anche nell'appartamento superiore. Intervento dei vigili del fuoco - la cui caserma si trova a poca distanza - e quasi concluso lo spegnimento. Ora partirà la bonifica .

Non ci sono persone coinvolte, decisivo l'intervento tempestivo sul posto di pompieri e volontari della zona.

I tecnici dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (L'Appa), stanno effettuando i controlli sul fumo sprigionato dall'incendio, che si era spostato lungo l'asta dell'Adige, in direzione sud.