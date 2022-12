Veleni a corte. Harry e Meghan accusano, il Palazzo tace, i tabloid si scatenano

Dopo un inizio pacato e principalmente basato sulla narrazione della loro “grande storia d'amore”, negli ultimi tre episodi della docuserie Harry e Meghan, i duchi di Sussex vanno decisamente all'attacco della famiglia reale.

Parole pesanti come macigni si abbattono sul quadretto “rose e fiori” dipinto nelle prime puntate e turbato soltanto dall'invadenza dei media: il primo incontro “di persona” in un bar, un invito a cena per la sera dopo, la promessa di vedersi ogni 15 giorni, il viaggio in Africa. Poi l'affondo di Harry e Meghan. Attacchi espliciti al resto della famiglia reale: William che urla, la regina Elisabetta che “resta” in silenzio, le “bugie” del padre Carlo, la gelosia di Kate nei confronti della cognata in un crescendo che non è piaciuto, in primis, alla stampa.

I tabloid alzano i toni e, dal Sun al Daily Mail, dal Times al Daily Telegraph, stavolta chiedono a The Firm - così viene informalmente chiamata la famiglia reale britannica e la sua corte - di intervenire, mettendo da parte la regola del silenzio ufficiale ("never complain, never explain") e “rispondere all'oltraggio”.

Il Sun bolla Harry come un"traditore", contrapposto al "coscienzioso" William. Sulle sue pagine Piers Morgan - noto anchorman britannico e feroce critico dei duchi - imputa al secondogenito di re Carlo III di aver superato la linea rossa della "sedizione" contro la monarchia e di aver tradito il fratello, e il padre, accusato di aver detto "cose non vere" in una riunione di famiglia sul traumatico strappo della cosiddetta Megxit del 2020.