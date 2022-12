Bimbo ferito in strada a Ventimiglia: picchiato dal compagno della nonna

È stato indagato, in stato di libertà, per lesioni gravissime il compagno della nonna del bimbo di 6 anni trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, la mattina del 19 dicembre scorso. L'uomo si è costituito ieri in commissariato accompagnato dal proprio legale ed è stato a lungo interrogato dal pubblico ministero. A quanto si apprende, avrebbe picchiato il bambino, attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gaslini di Genova. Non è chiaro il motivo. Il bimbo ha riportato fratture a 8 vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e ha un polmone collassato.

La prima versione dei fatti Il bambino era stato trovato gravemente ferito lo scorso 19 dicembre nel cortile dietro l’abitazione della nonna paterna e del compagno alla cui custodia era stato affidato. La coppia aveva raccontato che per una distrazione il piccolo era stato perso di vista e poi era stato ritrovato in strada ferito. Il compagno della nonna lo aveva quindi portato in auto sul posto di lavoro del padre, ad almeno 2 chilometri di distanza dal luogo del ritrovamento, dicendo che era stato investito da un'auto pirata, ma le telecamere della zona non avevano rilevato il passaggio di macchine. Così il cerchio degli investigatori si è stretto attorno alla coppia. L'uomo, di circa 70 anni, è indagato in stato di libertà, per lesioni gravissime. La Procura di Imperia non ha disposto alcuna misura nei suoi confronti sia perché al momento non è riscontrato il pericolo di fuga sia perché ci sono ancora diversi aspetti da chiarire ed è necessario aspettare i risultati della consulenza medico-legale. Gli inquirenti stanno ascoltando, come persona informata sui fatti, anche la nonna del piccolo: non è escluso che possa essere indagata per favoreggiamento.