Videgiochi, Moige: “Servono norme ad hoc per evitare la dipendenza”

"Che i videogiochi creino dipendenza, in particolare nei bambini e nei ragazzi, è confermato da ampissimi studi scientifici e da psicologi, psichiatri ed esperti del settore che parlano di un utilizzo di videogiochi, o piattaforme social, simile a quello della droga: sarebbero in grado di raggiungere dei meccanismi celebrali che, appunto, creano forte dipendenza". Ad affermarlo è Antonio Affinita, direttore generale del Moige-movimento genitori, in merito alla class action intentata da alcuni genitori in Canada contro il gioco 'Fortnite' che avrebbe provocato “dipendenza come la cocaina se non addirittura come l'eroina” ai loro figli. Si tratta di un fenomeno esploso cinque anni fa che ancora oggi conta oltre 350 milioni di giocatori di cui 80 milioni attivi ogni mese.

"L'uso delle piattaforme social e dei videogiochi avviene senza alcun controllo, dato che il consenso viene dato dai minori stessi all'insaputa dei genitori, e la stessa piattaforma non si cura, pur avendone la possibilità, di assicurarsi se si tratta appunto di un minorenne oppure no - continua Affinita - ci sono quindi delle responsabilità commerciali, etiche e legali molto ampie, molto importanti che non possono essere trascurate".

"Tutti i giochi che hanno queste nuove modalità, di tipo 'gruppali', con vincite e tempi molto ristretti possono creare dipendenza anche fisica oltre che psicologica, perché attivano processi dopaminergici. Quando si è in attesa della vincita, di giocare con gli altri, il meccanismo che si attiva nella nostra testa crea una sorta di dipendenza anche fisica: una sostanza, un ormone che non fa altro che associare quei processi, quei giochi, a qualcosa di positivo che positivo non è". A spiegarlo è Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente dell'Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo. "Quando un ragazzino è impegnato in una battaglia insieme ai suoi amici, si avvicina alla vincita ma non riesce, nell'attesa di una nuova partita si attiva una sostanza, la stessa che si attiva con la cocaina, l'eroina o nel gioco d'azzardo patologico. Bisogna porre grande attenzione all'età: spesso giocano anche bambini al di sotto dell’età indicata dal gioco e tutti sono esposti al rischio di cyberpedofilia e cyberbullismo- continua Lavenia- bisognerebbe dire no al bambino e farlo finché non sia pronto". E conclude “Si potrebbe introdurre una sorta di patentino digitale per genitori e ragazzi. Bisogna tornare a dire di no allo smartphone, no ai giochi online ed è bene prima insegnargli a giocare in un parco, all'aperto in contatto con gli altri e non da soli davanti ad uno schermo".