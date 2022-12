Viva Magenta è il colore del 2023: "una tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale"

È il VIVA MAGENTA, il 18-1750, il colore Pantone 2023 annunciato oggi. Della famiglia dei rossi, promette vivacità e vigore, "accoglie chiunque e tutti con la stessa verve per la vita e spirito ribelle. È un colore audace, pieno di spirito e inclusivo di tutti". Secondo gli esperti del Panton Color Institute è stato scelto come colore dell'anno perchè "è coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove una celebrazione gioiosa e ottimista". Insomma, è una "tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale". Radicato nel primordiale, Pantone 18-1750 Viva Magenta "riconnette alla materia originaria. Invocando le forze della natura, galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore", ha commentato la direttrice del celebre istituto americano Leatrice Eiseman che lo presenta come 'Magentaverse' sottolineando il ponte con il nuovo universo di second life.

Dal punto di vista tecnico della nuance è un tono rosso cremisi sfumato, equilibrio tra caldo e freddo, un colore ibrido, a cavallo tra il fisico e il virtuale nel nostro mondo multidimensionale. Lo ha già indossato la principessa del Galles Kate Middleton, abbinato a una camicetta col fiocco rosa, per la sua trasferta americana.

Getty la principessa del Galles Kate

E lo vedremo nella seconda serie del sequel di Sex and the City ampiamente rappresentato in tutte le sue sfumature, oltre a essere il protagonista non solo delle passerelle di moda, ma anche dell'oggettistica. Motorola e Spoonflower, il brand di stoffe e carte da parati, hanno già annunciato novità a tema.

Getty Cynthia Nixon e Sarah Jessica Parker sul set di "And Just Like That..."

Questo perché, spiegano i coloristi del celebre istituto americano, "è assertivo, ma non aggressivo, un rosso carminio che non domina con audacia ma adotta invece un approccio pugno in un guanto di velluto", ed è una tonalità di rosso trasformativa in grado di guidare il design per creare un futuro più positivo. Le origini organiche di Viva Magenta provengono dallo scarabeo cocciniglia. Questo insetto produce colorante carminio, uno dei più preziosi, forti e brillanti della famiglia dei coloranti naturali.