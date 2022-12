Vola il prezzo del gas (+6,6) dopo l'esplosione al gasdotto russo

Fiammata del prezzo del gas dopo un’esplosione nel gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod, che dalla Russia attraversa l’Ucraina per portare il gas in Europa e che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di una.

I future Ttf di Amsterdam, che in mattinata erano arrivati a sfiorare i 100 euro al megawattora (-7,7%), si sono impennati per poco del 6,6%, raggiungendo quota 115 euro, per poi ridimensionare i rialzi all’1,3%, a 110 euro.

Al momento non è ancora chiaro se l’esplosione avrà impatti sui flussi di gas diretti all’Europa.