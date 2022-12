Voli cinesi, cresce il fronte di Paesi Ue che chiedono un test: Madrid, Parigi e Londra come Roma

Sta crescendo, con l’avvicinarsi della fine dell’anno, il fronte dei Paesi che hanno reimposto controlli ai viaggiatori provenienti della Cina dopo l'impennata di contagi per Covid. Per primi si sono mossi alcuni Paesi asiatici, dall'India al Giappone, mentre in Europa l'Italia ha fatto da apripista, seguita da Francia, Spagna e Gran Bretagna. Non c’è unanimità, tuttavia, con la Germania, intenzionata a non imporre obblighi.

Roma è stata la prima capitale europea, mercoledì 28 dicembre, a reintrodurre l'obbligo di test per i voli provenienti dalla Cina, fino al 31 gennaio. Servirà un test molecolare fatto nelle 72 ore precedenti all'ingresso o un test antigenico nelle 48 ore antecedenti. Obbligo di sottoporsi ad un test antigenico al momento dell'arrivo in aeroporto o, se non fosse possibile, entro 48 ore. In caso di positività, obbligo di sottoporsi immediatamente al test molecolare per il sequenziamento e isolamento fiduciario con test finale.

Dopo l'Italia, anche il governo di Madrid ha annunciato il ripristino dei controlli agli aeroporti, con obbligo di test negativo o la prova di un percorso vaccinale completo.

Londra ha da poco annunciato l'obbligo di test negativo al Covid da effettuarsi prima del viaggio, per gli arrivi nel Regno Unito dalla Cina. La norma entrerà in vigore il prossimo 5 gennaio.

Anche la Francia ha introdotto dal primo gennaio l'obbligo di presentare un tampone negativo per chiunque si imbarchi dagli scali cinesi con destinazione Parigi.