Wall Street: chiude in rosso, DJ -2,25% e Nasdaq -3,23%

Crolla Wall Street per la reazione degli investitori alla posizione della Federal Reserve sui tassi di interesse. Il Dow Jones Industrial Average perde il 2,25% a 33.202,22 punti, Nasdaq il 3,23% a 10,810.53 punti, lo S&P 500 il 2,48% a 3.898,50 punti.

Ieri la Fed ha aumentato i tassi di mezzo punto percentuale e ha presentato una nuova serie di previsioni che indicano che rimarrà elevata l'inflazione, rallenterà la crescita del prodotto interno lordo e aumenterà la disoccupazione. La banca centrale Usa ha dichiarato che il tasso di riferimento si attesterà probabilmente al di sopra del 5%, un livello superiore a quello previsto solo pochi mesi fa, e ha indicato di non essere incline a una pausa o a un cambiamento verso tagli dei tassi in tempi brevi. Il presidente Jerome Powell ha dichiarato che ci sono alcuni segnali di raffreddamento dell'inflazione, ma non abbastanza da convincere i responsabili politici che l'inflazione sia sulla strada verso l'obiettivo del 2%. Gli operatori si aspettano altri due rialzi dei tassi l'anno prossimo, ciascuno di almeno un quarto di punto percentuale.