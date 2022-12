Whatsapp, arriva una novità per poter cancellare definitivamente i messaggi inviati per errore

Novità per Whatsapp, la chat preferita dagli italiani.

La funzione “elimina per me”, implementata da qualche giorno, consente di recuperare entro 5 secondi il messaggio che si stava cancellando dalla conversazione.

Schiacciando il tasto “ANNULLA”, che appare per un tempo limitato, si può evitare così la scomparsa delle nostre parole dalla chat.

La possibilità non è però concessa se si vuole cancellare il messaggio “per tutti”. In questo caso nessun “ANNULLA” che permette il ripensamento.

La piccola implementazione è utile nella misura in cui, se prima si voleva cancellare un messaggio “per tutti” e per sbaglio si pigiava solo sul “per me”, il contenuto veniva recapitato agli altri destinatari comunque senza darci modo di cancellarlo poi per ogni partecipante. In questo modo, invece, si fa in tempo a cancellare tutto per tutti.

Sono oltre trenta milioni gli italiani che utilizzano Whatsapp per comunicare: secondo uno studio pubblicato lo scorso agosto dall'esperto di social media Vincenzo Cosenza, il sistema di messaggistica nato del 2009 si trova al primo posto seguito da Messenger (sempre del gruppo Meta) e Telegram.