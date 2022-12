Whoopi Goldberg, nuova gaffe su Olocausto: "Non furono omicidi razziali, ma per motivi fisici"

L'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg ha di nuovo chiesto scusa per alcune affermazioni offensive verso gli ebrei. A fine gennaio era già finita travolta dalle polemiche per aver detto che l'Olocausto "non era una cosa razziale" ma frutto di uno "scontro tra bianchi".

Undici mesi fa le sue dichiarazioni avevano sollevato indignazione e portato la rete Abc, per cui conduce un programma chiamato "The View", a sospenderla per due settimane. Goldberg si era scusata pubblicamente con la comunità ebraica, spiegando di essersi espressa male su un tema molto delicato. Ma adesso ci è ricascata: in un'intervista con il Sunday Times l'attrice è tornata su quell'episodio, finendo per ribadire il concetto. "Ricordiamoci chi venne ucciso all'inizio. Non furono omicidi razziali, ma per motivi fisici. Uccidevano persone considerate con problemi mentali". Il giornalista le ha ricordato che, in realtà, i nazisti prendevano la misura di cranio e naso degli ebrei come a classificarli in base alla razza."Lo facevano anche con i neri - ha ribatutto l'attrice - ma questo non cambia il fatto che tu non eri in grado di riconoscere un ebreo per strada, non potevi individuarli. Intendevo questo, quando ne parlai".

Le nuove affermazioni hanno scatenato indignazione come nel primo caso, ma stavolta con toni più duri. Molti telespettatori hanno chiesto a Abc di togliere a Goldberg la conduzione del programma. Tra le voci critiche anche quella di Jonathan Greenblat, presidente della Anti-Defamation League, organizzazione non governativa in difesa degli ebrei: Greenblatt ha definito "offensive" le parole usate dall'attrice e l'ha invitata a documentarsi sulla "vera natura dell'antisemitismo e su quale forza abbia finito per guidare il massacro sistematico di milioni di ebrei".

Come la prima volta, l'attrice si è scusata pubblicamente: "Non è mai stata mia intenzione - ha spiegato - ripetere quelle parole che erano risultate cosi' offensive, specie dopo aver parlato e ascoltato la testimonianza di rabbini e di molti amici". "Io credo - ha aggiunto - che l'Olocausto sia stato legato alle razze"."In tempi di crescente antisemitismo - ha concluso - voglio essere molto chiara nel dire che sono da sempre e sempre staro' al fianco del popolo ebraico. Il mio sostegno non mancherà mai". La prossima settimana tornerà il suo programma su Abc, e vedremo se la rete avrà preso provvedimenti e accolto la richiesta dei telespettatori.