William e Kate con i bambini in un giorno di sole: la cartolina di Natale dei principi di Galles

La famiglia al completo durante una passeggiata in campagna in una bella giornata di sole: è questa la foto scelta dai principi di Galles, William e Kate, come “cartolina di Natale”.

Nello scatto, questa volta realizzato dal fotografo Matt Porteous e non dalla principessa come spesso accade, insieme a mamma e papà, in jeans e camicia, ci sono i figli George, Charlotte e Louis. Un'immagine di serenità in un anno difficile per la famiglia reale britannica, segnato dal lutto per la morte della Regina Elisabetta al suo settantesimo anno di regno, ma anche da scandali e polemiche.

In particolare, sull'erede al trono pesa l'ombra ingombrante del fratello Harry, che, in questi giorni, è sulle pagine di tutti i tabloid britannici, dopo l'uscita del documentario su Netflix sulla “sua” (e della di lui consorte Meghan) versione dei fatti, che anticipa peraltro il suo libro di memorie in libreria da gennaio.