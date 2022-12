Yara: il gip di Venezia indaga la pm di Bergamo Letizia Ruggeri, l'ipotesi è di depistaggio

Il gip di Venezia Alberto Scaramuzza ha disposto l'iscrizione nel Registro degli indagati del pm del caso di Yara Gambirasio, Letizia Ruggeri, per valutare un eventuale depistaggio da parte del magistrato.

Secondo il giudice per le indagini preliminari di Venezia, il pubblico ministero potrebbe non aver gestito correttamente la conservazione dei campioni di Dna rinvenuti sul corpo della 13enne di Brembate di Sopra. Materiale risultato decisivo poi per la condanna all'ergastolo di Massimo Bossetti.

Il gip di Venezia ha archiviato la posizione del presidente della Corte d’Assise Giovanni Petillo e della funzionaria dell’ufficio corpi di reato Laura Epis indagati in un primo momento, per procedere nei confronti del pm Letizia Ruggeri, “a fronte di una denunzia-querela e di un atto di opposizione di parte offesa (Bossetti ndr) in buona parte indirizzati nei riguardi proprio di comportamenti del pm Ruggeri Letizia”.