Zaporizhzhia, Grossi: "Ora abbiamo una proposta per fermare le bombe sulla centrale nucleare"

“Ora abbiamo una proposta sul tavolo con l'obiettivo di fermare la follia della caduta delle bombe sulla più grande centrale nucleare d'Europa”, lo ha detto il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, intervenendo ai Med Dialogues a Roma.

"Quello che abbiamo fatto in Ucraina" in occasione dell'inizio della guerra e dei bombardamenti e l'occupazione delle centrali di Chernobyl e Zaporizhzhia "è stato di vedere immediatamente quale era il nostro mandato, dialogare con tutti, senza puntare il dito e dicendo che saremmo andati a vedere cosa accadeva sul campo", ha spiegato Grossi.

"Molte persone mi chiedono 'tu sai chi sta bombardando Zaporizhzhia, perché non denunci chi lo fa?'. Io rispondo che non lo farò, perché il mio obiettivo è creare una zona di protezione" sulla centrale nucleare. "Devo proteggere il mio mandato e l'abilità di proteggere" il sito.

"Questo vuol dire che non ho un cuore o non ho principi? Ovviamente no, ma non siamo lì per esercitare convinzioni personali, siamo lì per una missione. Credetemi, avete abbastanza persone che condannano A o B, non avete bisogno di uno in più, avete bisogno di proteggere la centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha affermato il direttore Aiea.

La situazione a Zaporizhzhia "è in evoluzione" e accade "l'impensabile", perché l'impianto "appartiene all'Ucraina ma è occupato dalla Russia, è operato dagli ucraini e noi dobbiamo ogni giorno riferire su cosa accade". E quando l'Aiea ha deciso di andare a vedere cosa accadeva nell'impianto ha "esercitato il suo mandato" per poter dare un report "tecnico e imparziale" e "dire quale era la situazione reale". La presenza dell'Aiea ha "dato un valore aggiunto".

Nella centrale di Zaporizhzhia "siamo rimasti e abbiamo iniziato ad assistere e a stabilizzare la situazione, ma era sufficiente? No, ho detto che volevo proteggere l'impianto ma mi è stato detto che si trattava di un 'no-go'. Ma invece ci siamo quasi, credetemi" e "ora abbiamo una proposta sul tavolo con l'obiettivo di fermare la caduta delle bombe sulla più grande centrale nucleare d'Europa".

Secondo il direttore generale dell'Aiea la proposta "va avanti, non posso rivelare tutto ma posso dirvi che siamo impegnati," e "sono fiducioso che avremo successo".