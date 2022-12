Zecchino d'oro 2022: canzoni, divertimento, piccoli interpreti e grandi temi

Quattordici canzoni gioiose, ma anche “impegnate” (tra gli autori anche Checco Zalone ed Enrico Ruggeri), divertimento e dedizione per i 17 bambini che si esibiranno nella la 65° edizione dello Zecchino d'Oro.

Con una speciale messa in onda natalizia, torna la competizione per piccole ugole che sarà trasmessa in diretta dall'Antoniano di Bologna giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle 17.05 e sabato 24 alle 17, su Rai 1 e Rai Italia, con la direzione artistica di Carlo Conti.

I bambini che canteranno con il Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, affronteranno temi importanti come la diversità, la famiglia, l'ambiente e l'inclusione per riflettere attraverso la musica ed esprimere solidarietà verso chi ha bisogno, tenendo sempre a mente che ogni bambino ha il diritto di correre, giocare, ridere e cantare e di essere, come sottolinea il titolo di quest'anno: "Semplicemente bambino".