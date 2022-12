Zelensky: "La leadership americana rimane salda"

Una nota della Casa Bianca riporta che il presidente Joe Biden nella telefonata ha " sottolineato il continuo sostegno degli Stati Uniti alla difesa dell'Ucraina mentre la Russia continua i suoi assalti alle infrastrutture critiche dell'Ucraina" e ha "ha confermato come gli Stati Uniti stiano dando la priorità agli sforzi per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina attraverso la nostra assistenza alla sicurezza, compreso l'annuncio, del 9 dicembre, di 275 milioni di dollari in munizioni e attrezzature aggiuntive che includevano sistemi per contrastare l'uso russo di veicoli aerei senza pilota ". Nella sua conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Joe Biden "ha accolto con favore la dichiarata apertura del presidente Zelensky a una pace giusta basata sui principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite ".

Una fruttuosa conversazione così Volodymir Zeelnsky ha definito, su twitter, la telefonata il presidente americano Joe Biden. “Ho espresso gratitudine per l’altro pacchetto di sicurezza approvato. Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione in materia di difesa, protezione e manutenzione del nostro settore energetico . Posizioni coordinate alla vigilia del vertice online del #G7. La leadership americana rimane salda!".

Il presidente ucraino ha ringraziato Joe Biden per l'aiuto "senza precedenti" che Washington ha fornito all'Ucraina dall'invasione delle forze russe a febbraio. Questo non solo contribuisce al successo sul campo di battaglia, ma sostiene anche la stabilità dell'economia ucraina". Ha ribadito l’apprezzamento per l'aiuto che gli Stati Uniti stanno fornendo per ripristinare il sistema energetico ucraino sottoposto ai numerosi bombardamenti che lasciano senza elettricità milioni di cittadini.

La telefonata precede anche la lunga intervista che il presidente ucraino ha rilasciato al giornalista statunitense David Letterman per un espisodio della sua serie “My next guest”, in onda oggi su Netflix.