Chiusure positive, scende lo spread

Chiudono in territorio decisamente positivo le borse europee. A spingere i listini, oltre alla fine della quarantena in Cina per i viaggiatori stranieri, anche l'indice che rileva la fiducia degli investitori (Sentix), che migliora oltre le attese.

Milano guadagna lo 0,81%, ma la migliore è Francoforte a +1,25%; Parigi guadagna lo 0,63% e Londra lo 0,33%.

Wall Stret procede euforica, soprattutto il Nasdaq in rialzo di due punti percentuali.

Lo spread - nel giorno dell'incontro tra la premier Meloni e la presidente della Commissione europea von der Leyen - scivola a 195 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 4,16%.

Debole il gas naturale sul mercato di Amsterdam: il megawatt/ora vale 72,5 euro.

Nonostante quanto accaduto con l'assalto al Parlamento, la Borsa di San Paolo è poco mossa e dopo una prima fase di debole calo si è completamente appiattita.