Sanremo, partono le polemiche. La ex voce dei Nomadi: "Una mancanza di rispetto non invitarli"

Vigilia di Sanremo, tempo di polemiche.

Anche quest’anno, a meno di 2 settimane dall’inizio della 73esima edizione della kermesse canora, non mancano le voci di coloro che hanno qualcosa da ridire o da contestare.

Tra questi c’è quella dell’ex cantante dei “Nomadi” Danilo Sacco che, in un vero e proprio sfogo via social, esprime la sua delusione per il mancato invito della band al Festival, proprio quest’anno in cui la formazione musicale compie 60 anni di carriera.

“Personalmente, con i Nomadi, ho avuto il piacere di parteciparvi tre volte…Ho sempre ricavato belle emozioni e incontrato parimenti belle persone. Sempre. Ma quest'anno c'è qualche cosa che mi rode in gola e dato che nessuno lo dice, lo dico io”, scrive l’ex cantante della band con amarezza.

“Mi sarei aspettato un invito per i Nomadi, in virtù di 60 (SESSANTA) anni di storia, musica, lotta, rabbia e dolcezza - continua -. Loro non lo dicono per correttezza e classe, ma dato che posso, ripeto, lo dico io che di classe ormai ho smesso di ammantarmi. Non invitare i Nomadi, Beppe (in primis) Daniele, Cico, Massimo, Yuri e Sergio per i loro sessant'anni dopo tutto quello che hanno costruito e dopo tutti i sogni che hanno fatto sognare per tre generazioni.... Beh. È una grande mancanza di rispetto per gente che è cresciuta a pane e ferro per i palchi di mezzo mondo e non ha mai usato l'Auto Tune”.