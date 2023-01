2023, parte in rialzo anche Wall Street

Avvio in rialzo nella prima seduta del 2023 per Wall Street: il Dow Jones sale dello 0,25%, il Nasdaq dello 0,82%, domani sono attese le minute della Fed. Gli indici sono reduci dal primo anno negativo dopo tre consecutivi in rialzo, il peggiore dal 2008, anno della crisi finanziaria provocata dai mutui subprime. Il Dow Jones e' quello che ha avuto un andamento migliore, con un calo annuale di circa il 9%, seguito da S&P 500 e Nasdaq, con cali rispettivamente del 20% e del 33%.

In Europa gli indici rafforzano il loro guadagno dopo il dato sull'inflazione in Germania cresciuta dell'8,6% su base annuale, contro il +10% di novembre e il +9,1% previsto dal mercato. Milano +1,7%, Francia +1%, Londra +1,6%, Francoforte +1,33%. Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in calo a 212 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,48%. Gas a 76 euro mwh.